2026 FIFA Dünya Kupası: Turnuvanın ilk golünü bakın kim attı

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2026 FIFA Dünya Kupası açılış maçı, A Grubu'nda ev sahiplerinden Meksika ile Güney Afrika arasında Mexico City Stadı'nda TSİ 22.00'de oynanıyor.

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada açılış maçı, 83 bin kapasiteli Mexico City Stadı'nda TSİ 22.00'de başladı.

Tarihte ilk kez 48 takımla düzenlenen turnuvada, Mexico City Stadı, 3. kez turnuvanın açılış maçına ev sahipliği yaparak tarihe geçti.

Turnuva, 6 haftalık heyecanın ardından 19 Temmuz Pazar günü, 82 bin 500 kişilik New York New Jersey Stadı'ndaki final maçıyla sona erecek.

İlk gol Meksika'dan

2026 FIFA Dünya Kupası'nda ilk gol ev sahibi Meksika'dan geldi.

Meksikalı Julian Quinones açılış maçının 9. dakikasında Güney Afrika ağlarını havalandırarak turnuvanın ilk golünü kaydeden isim oldu.