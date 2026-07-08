2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 8 takım belli oldu
2026 FIFA Dünya Kupası'nda tamamlanan son 16 turu maçlarının ardından çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.
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2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turu müsabakaları tamamlandı.
Ev sahibi ülkeler ABD, Kanada ve Meksika bu turda turnuvaya veda etti.
Kanada, Fas'a 3-0 yenilirken, ABD de Belçika'ya 4-1 kaybetti, Meksika ise İngiltere'ye 3-2'lik skorla mağlup oldu.
6 AVRUPA ÜLKESİ VAR
Çeyrek finalde Avrupa'dan 6, Güney Amerika ve Afrika kıtasından da 1'er ülke mücadele edecek.
İLK MAÇ FRANSA İLE FAS ARASINDA
2026 FIFA Dünya Kupası'nın ilk çeyrek final maçında Fransa ile Fas yarın TSİ 23.00'te Boston Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.
ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ
Fransa - Fas - 9 Temmuz TSİ 23.00 - Boston Stadyumu
İspanya - Belçika - 10 Temmuz TSİ 22.00 - SoFİ Stadyumu
Norveç - İngiltere - 12 Temmuz TSİ 00.00 - Hard Rock Stadyumu
Arjantin - İsviçre - 12 Temmuz TSİ 04.00 - Arrowhead Stadyumu