2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 8 takım belli oldu

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2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turu müsabakaları tamamlandı.

Ev sahibi ülkeler ABD, Kanada ve Meksika bu turda turnuvaya veda etti.

Kanada, Fas'a 3-0 yenilirken, ABD de Belçika'ya 4-1 kaybetti, Meksika ise İngiltere'ye 3-2'lik skorla mağlup oldu.

6 AVRUPA ÜLKESİ VAR

Çeyrek finalde Avrupa'dan 6, Güney Amerika ve Afrika kıtasından da 1'er ülke mücadele edecek.

İLK MAÇ FRANSA İLE FAS ARASINDA

2026 FIFA Dünya Kupası'nın ilk çeyrek final maçında Fransa ile Fas yarın TSİ 23.00'te Boston Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Fransa - Fas - 9 Temmuz TSİ 23.00 - Boston Stadyumu

İspanya - Belçika - 10 Temmuz TSİ 22.00 - SoFİ Stadyumu

Norveç - İngiltere - 12 Temmuz TSİ 00.00 - Hard Rock Stadyumu

Arjantin - İsviçre - 12 Temmuz TSİ 04.00 - Arrowhead Stadyumu