2026 Temmuz kıdem tazminatı tavanı yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 3 Temmuz Cuma günü saat 10.00'da haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

Böylece 6 aylık enflasyon farkı yüzde 17,76 oldu.

Verilerin açıklanmasının ardından emekli maaşı, memur maaşları, bedelli askerlik ücreti, 65 yaş aylığı, evde bakım yardımı, engelli aylıkları, dul ve yetim aylıklarıyla birlikte kıdem tazminatı tavanı da artış yaşadı.

YENİ KIDEM TAZMİNATI NE KADAR OLDU?

Uzun süredir çalışanlar için memur maaş katsayısına bağlı olarak yeniden hesaplanan kıdem tazminatı tavanına, yılın ikinci yarısında yüzde 13,52 zam yapıldı.

Kıdem tazminatı tavanı, 2026 yılının ilk yarısında 64 bin 948 lira 77 kuruş olarak uygulanıyordu.

Temmuz ayıyla birlikte bu tutar 73 bin 729 lira 84 kuruşa yükseldi.

KIDEM TAZMİNATI NEDİR?

Kıdem tazminatı, bir işçinin aynı işverene bağlı olarak belirli bir süre çalışmasının ardından, kanunda belirtilen şartların oluşması halinde almaya hak kazandığı yasal bir tazminat. Bu ödeme, çalışanın işyerine verdiği hizmet süresinin karşılığı olarak değerlendirilir ve iş sözleşmesinin sona ermesiyle gündeme gelir.

SON BRÜT MAAŞ ESAS ALINIR

Tazminat tutarı, işçinin son brüt ücreti esas alınarak hesaplanır ve çalışılan yıl sayısına göre değişiklik gösterir. Bu nedenle herkes için geçerli sabit bir kıdem tazminatı tutarı bulunmaz.

KIDEM TAZMİNATI ALMA ŞARTLARI NELER?

Kıdem tazminatına hak kazanabilmek için öncelikle işçinin, İş Kanunu kapsamında bir işverene bağlı olarak iş sözleşmesiyle çalışıyor olması gerekir.

En önemli şartlardan biri, aynı işverene ait işyerinde en az bir yıl kesintisiz çalışmış olmaktır. Bir yıldan daha kısa süre çalışan kişiler, kural olarak kıdem tazminatı alamaz.

İş sözleşmesinin kanunda belirtilen haklı nedenlerden biriyle sona ermiş olması veya işçinin kıdem tazminatına hak kazandıran fesih şartlarını taşıması gerekir. İşveren tarafından haksız şekilde işten çıkarılanlar, emeklilik, askerlik, kadın işçinin evlilik nedeniyle işten ayrılması (kanunda öngörülen süre içinde) ya da haklı nedenle istifa gibi durumlarda kıdem tazminatı hakkı doğabilir.

Her olayın koşulları farklı olduğundan, hak kazanılıp kazanılmadığı iş sözleşmesinin sona erme şekline göre değerlendirilir.

YILLARA GÖRE KIDEM TAZMİNATI TAVANI

2020 (01.01 - 30.06): 6 bin 790,00 TL

2020 (01.07 - 31.12): 7 bin 117,17 TL

2021 (01.01 - 30.06): 7 bin 638,96 TL

2021 (01.07 - 31.12): 8 bin 284,51 TL

2022 (01.01 - 30.06): 10 bin 48,59 TL

2022 (01.07 - 31.12): 15 bin 371,40 TL

2023 (01.01 - 30.06): 17 bin 904,62 TL

2023 (01.07 - 31.12): 23 bin 489,83 TL

2024 (01.01 - 30.06): 35 bin 58,58 TL

2024 (01.07 - 31.12): 41 bin 828,42 TL

2025 (01.01 - 30.06): 46 bin 655,43 TL

2025 (01.07 - 31.12): 53 bin 919,68 TL

2026 (01.01 - 30.06): 64 bin 948,77 TL

Kıdem tazminatı rakamının netleşmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın resmi açıklaması bekleniyor.