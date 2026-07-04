Filistinlilere sıcak yemek dağıtımı yapıldı
Gazze Şeridi’nin orta kesiminde yer alan Nuseyrat Mülteci Kampı’nda Filistinlilere sıcak yemek dağıtımı yapıldı.
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İsrail, Gazze'de ateşkesi ihlal ediyor.
Ateşkesi ihlal ederek Gazze'ye bomba yağdıran İsrail, yardım girişlerine de izin vermiyor.
İsrail'in ablukası altında olan Gazze'ye oldukça az gıda yardımı ulaşabiliyor.
Bu gıda yardımlarını almak için Gazzeli vatandaşlar, uzun süre sıra bekliyor.
GIDA SIKINTISI BİTMİYOR
İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik uyguladığı abluka ve yardım girişlerini kısıtlaması nedeniyle bölgede, gıda sıkıntısı devam ediyor.
SICAK YEMEK DAĞITILDI
Gazze Şeridi’nin orta kesiminde yer alan Nuseyrat Mülteci Kampı’nda Filistinlilere sıcak yemek dağıtımı yapıldı.
DAĞITIM NOKTASINDA YOĞUNLUK
Aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi, dağıtım noktasında yoğunluk oluşturdu.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)