Artvin açıklarında dev hortum

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonucu beklenen yağışlı hava, tüm yurdu etkisi altına aldı.

Özellikle de denizlerde hortum oluştu.

Bunlardan biri de Karadeniz'de yaşandı.

HORTUM OLUŞTU

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde etkili olan yağış geçişi sırasında deniz üzerinde kara bulutların yoğunlaştığı bölgede hortum oluştu.

Gökyüzünden denize doğru uzanan hortumun yanında oluşan sağanak yağış perdesi de dikkat çekti.

O sırada sahilde bulunan ve denize giren vatandaşlar, kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde, vatandaşların hortumun büyüklüğünü konuşarak o anları takip ettiği duyuldu.

KIYIYA ULAŞMADAN ETKİSİNİ KAYBETTİ

Bir süre Karadeniz üzerinde ilerleyen hortum, kıyıya ulaşmadan etkisini kaybederek kayboldu. Olay nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, geriye vatandaşların kaydettiği görüntüler kaldı.