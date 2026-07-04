Başakşehir, Shomurodov'un bonservisini aldı

Başakşehir, Eldor Shomurodov'un bonservisini Roma'dan aldı ve 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Turuncu-lacivertliler, kiralık sözleşmesinde yer alan zorunlu satın alma opsiyonunu kullandıklarını açıkladı.

BAŞAKŞEHİR 2 YILLIK İMZAYI ATTIRDI

Başakşehir'den yapılan açıklamada, “Kulübümüz, geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadromuza kattığımız Eldor Shomurodov'un sözleşmesinde yer alan zorunlu satın alma opsiyonunu kullanmıştır. Özbek milli futbolcumuzun satın alma opsiyonunda yer alan iki yıllık sözleşmesi devreye girmiştir. Eldor Shomurodov'a turuncu-lacivert formamız altında başarılarının devamını diliyor, anlaşmanın kulübümüz ve oyuncumuz için hayırlı olmasını temenni ediyoruz.” ifadeleri yer aldı.

GEÇEN SENE 23 GOL ATTI!

Öte yandan Başakşehir'de geçen sezon 44 maça çıkan Eldor Shomurodov, 23 gol atarken 6 asist yaptı.

Özbek oyuncu, Onuachu ile birlikte Süper Lig'de gol krallığını paylaştı.