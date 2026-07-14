2026 yetenek sınavı kesin kayıtları ne zaman? Güzel Sanatlar Lisesi kayıt takvimi

Yetenek sınavına girerek başarılı olan öğrenciler için beklenen sonuçlar açıklandı.

Bakanlığın yayımladığı kılavuza göre, merkezi yerleştirmeler sonucunda asil listeden bir okula yerleşmeye hak kazanan öğrenciler için kesin kayıt dönemi resmen başladı.

Hak kazanan adayların kayıt işlemlerini 13 Temmuz ile 22 Temmuz 2026 tarihleri arasında tamamlamaları gerekiyor.

Boş kontenjanlar ve ağustos dönemi yerleştirmeleri

İlk yerleştirme ve kesin kayıt döneminin ardından okullarda kalan boş kontenjanlar için süreç ağustos ayında da devam edecek.

Bakanlık, ikinci ve üçüncü yerleştirme takvimini işleterek yedek listedeki öğrencilerin yerleşimini sağlayacak.

İlk aşamada herhangi bir okula yerleşemeyen veya kayıt hakkı kazanamayan adaylar için son şans niteliğinde olan ek yerleştirme boş kontenjanları ise 14 Ağustos 2026 tarihinde ilan edilecek.

Sürecin devamında adaylar, yaptıkları tercihler doğrultusunda boş kontenjanlara merkezi olarak yerleştirilecek.

Sistem, öncelikli olarak adayın yetenek sınavına girdiği okuldaki boş kontenjanları değerlendirecek. Eğer o okulda boş kontenjan bulunmuyorsa, adayın Yerleştirme Puanı (YP) ve tercih sırası göz önünde bulundurularak diğer okullara yerleştirme işlemi tamamlanacak.

Kayıt hakkı kazanan yeni adayların listesi, süreç sonunda yine e-Okul yönetim bilgi sistemi üzerinden duyurulacak.