Okan Buruk, Mauro Icardi'nin geleceğiyle ilgili konuştu

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kemerburgaz'da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Buruk, sözleşmesi sona eren ve takımda kalması için görüşmelerin sürdüğü Mauro Icardi ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Buruk, Arjantinli futbolcuya kulübün yeni sözleşme teklifinde bulunduğunu açıkladı.

"YAKLAŞIK 2 AYDIR BİR GELİŞME YOK"

"Icardi'nin kalıp kalmayacağı konusu uzun süredir gündemimizde. Yaklaşık iki aydır bu konuda herhangi bir gelişme olmadı. Menajerine teklifimizi sunduk ancak henüz bir dönüş olmadı." ifadelerini kullanan Buruk, transferde yavaş hareket etmelerinin nedenlerinden birinin de bu belirsizlik olduğunu söyledi.

Deneyimli teknik adam, "Icardi'ye yaptığımız teklif, onu takımda tutmak istediğimizin göstergesi. Ancak zaman geçtikçe süreç bizim açımızdan daha zor hale geliyor. Artık antrenmanlar başladı ve durumun netleşmesi gerekiyor." diye konuştu.

"BAŞKANIMIZ TEKLİF SUNDU"

Buruk'un konuyla ilgili ifadeleri şu şekilde:

“Uzun zamandır herkesin bildiği bir şey, Icardi'nin kalıp kalmayacağı. Başkanımız operasyonu yönetiyor. Başkanımız bir teklif sundu, onunla ilgili bir gelişme olmadı. Yavaş hareket etmemize neden olan şeylerden biri bu.”

"ICARDI YEDEK KALDIĞI İÇİN MUTSUZ OLUYORDU"

“Hiçbir oyuncu yedek kaldığı için mutlu olmaz. Icardi için de öyle. Bu kadar özel bir oyuncunun oynamadığında mutsuz olması kadar doğal bir şey yok ama Galatasaray, Galatasaray'ın başarısı her şeyin önünde.”

"İNANILMAZ KATKI VERDİ"

“Icardi de çok fazla maç oynadı geçen sene. Hiçbir zaman en ufak bir saygısızlığı olmadı. Bizim için çok önemli, değerli. Dört sene içerisinde inanılmaz katkı verdi. Belki üçüncü seneyi saymazsak, sakatlık sonrası çok fazla burada olmadı ama diğer şampiyonluklarda önemli rol oynadı. Herkesin sevdiği, değer verdiği bir oyuncu. Ondan hiçbir zaman olumsuz bir şey görmedik. Oynamadığında mutsuz oluyordu ama bundan doğal bir şey yok. Her oyuncu için çok zor. Futbolda böyle. Oyuncularımızdan hiçbir zaman saygısızlık olacak bir şey görmedim bu zamana kadar.”

"SÜRE GEÇTİKÇE BİZİM İÇİN ZOR OLUYOR"

“Bu süreci başkanımız yürüttü. Bir teklif yaptık. Yaptığımız teklif, devam etmesini istiyoruz anlamını taşıyor. Süre geçtikçe bizim için zor oluyor. Ama bir yandan da hep söylüyorum. Aksiyon almamız gereken durumlardan biri.”