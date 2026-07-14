Bilim insanları, kuantum fiziğinde yeni bir uzay-zaman sınırı keşfetti

Bilim insanları, kuantum mekaniğinde çığır açacak bir adımla elektronların hareketlerini sınırlayan yeni bir doğa yasasını ortaya çıkardı.

Yapılan araştırmalar, Werner Heisenberg'in belirsizlik ilkesine benzer şekilde, bir elektronun zaman içindeki yerini belirleme hassasiyeti arttıkça uzaydaki konumunun belirsizleştiğini gösteriyor.

ELEKTRONLAR ANLIK İZLENDİ

Regensburg Ultra Hızlı Nanoskopi Merkezindeki uzmanlar, geliştirdikleri yeni lazer sistemiyle gümüş yüzey üzerindeki elektronları anlık olarak izlemeyi başardı.

Araştırmacılar, saniyenin milyarda birinin milyarda biri olan attosaniye ölçeğinde elektronların kuantum tünelleme sürecini doğrudan kaydetti.

Yapılan kuantum simülasyonları ise elektronların lazer alanına anında tepki vermediğini ve hareketlerinde yaklaşık 500 attosaniyelik bir gecikme yaşandığını ortaya koydu.

Bu süreçte elektronun zamanlamasını daha net ölçmek için verilen ekstra enerji, parçacığın uzayda daha geniş bir alana yayılmasına yol açtı.

GELECEĞİN TEKNOLOJİSİNDE YENİ BİR DÖNEM

Bilim dünyasında heyecan yaratan bu keşif, geleceğin süper hızlı bilgisayarları ve hassas kuantum bilgi işlem sistemleri için yeni kapılar aralıyor.

Elde edilen bulguların, mevcut CMOS teknolojisinden yüz binlerce kat daha hızlı çalışan yeni nesil elektronik sistemlerin geliştirilmesine katkı sağlaması bekleniyor.

Araştırmacılar, bu yüksek enerjili elektron paketlerini gelecekte kimyasal bağları doğrudan yönlendirerek reaksiyonları kontrol etmek amacıyla kullanmayı hedefliyor.

Bu sayede malzemeleri ısıtmak yerine, enerjinin doğrudan seçilen kimyasal bağlara aktarılarak değiştirilmesi gözlemlenebilecek.