Beşiktaş'tan Leandro Trossard için KAP bildirimi geldi!

Beşiktaş, bir süredir uğraş verdiği Leandro Trossard transferini bitirdi!

Siyah-beyazlılar, Arsenal forması giyen yıldız oyuncuyu renklerine bağladı...

Son olarak ise Kara Kartal, Belçikalı yıldız için KAP bildirimini yaptı.

TROSSARD ARTIK BEŞİKTAŞ'TA!

Beşiktaş'ın açıklamasında, "Profesyonel Futbolcu Leandro Trossard'ın kalıcı transferi konusunda oyuncu ve kulübü The Arsenal Football Club Public Limited Company ile görüşmelere başlanmıştır." denildi.

Beşiktaş, 31 yaşındaki Trossard için Arsenal'e 18 milyon euro bonservis ve 2 milyon euro bonus ödeyecek.

Ve dev transferden ilk kare geldi...

3+1 YILLIK SÖZLEŞMEYE İMZA ATACAK

Siyah-beyazlıların Leandro Trossard ile 3+1 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

31 yaşındaki hücum oyuncusunun, akşam 19.30'da İstanbul'da olması bekleniyor.

Siyah-beyazlıların, oyuncunun sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı attırması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ'TAN PAYLAŞIM GELDİ

Diğer yandan Beşiktaş, Leandro Trossard transferi için bir paylaşım yaptı.

İşte siyah-beyazlıların o paylaşımı...