Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na: Seçime girelim, kaybeden çekilsin

CHP'de Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında ipler iyice gerildi.

Kemal Kılıçdaroğlu, mutlak butlan ile partinin başına geri döndü.

Bunu kabul etmeyen Özel ve ekibi, ayrı parti kurmanın hazırlıklarını yapmaya başladı.

Ancak Özel, ayrı parti kurmaya yönelik hazırlıkların yanında Kılıçdaroğlu'nun partiyi kurultaya götürmesini de bekliyor.

KÜRSÜDEN SESLENDİ

Özel, bugün yeniden Meclis'te grup toplantısı yaptı.

Kılıçdaroğlu ve Özel arasındaki grup toplantısı krizi de sürerken, kürsüden ise dikkat çeken bir çıkış geldi.

Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi ve birlikte seçime girme çağrısı yaptı.

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"KAYBEDEN ÇEKİLSİN"

Özel, Kılıçdaroğlu'na birlikte genel başkanlık seçimine girme çağrısı yaptı ve "Kaybeden çekilsin" diyerek de ekledi.

Özel'in kürsüden söylediği sözler şöyle;

"GEL YARIŞA GİRELİM"

"Sayın Kılıçdaroğlu, madem ki partilisin, madem ki bölünmek istemiyorsun. Buradan açıkça söylüyorum, ikimiz genel başkanlık yarışına girelim.

"KAYBEDEN CHP'Yİ SALSIN"

Kaybeden CHP'yi salsın. Kaybeden CHP'yi salsın. Kaybeden CHP'yi salsın. İkimiz 2 milyon üyeyle yarışalım. Yüzde 90'ın altında oy alırsam siyaseti bırakıyorum."

Özgür Özel destekçileri CHP'ye çağrı heyeti atanması için yarın mahkemeye başvuracak