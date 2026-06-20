2026 YKS soruları ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak?

2026 YKS maratonunun ilk ayağı olan TYT sona eriyor.

Üniversite hayallerine bir adım daha yaklaşmak isteyen milyonlarca aday, bugün düzenlenen TYT oturumuyla ilk sınav sınavını geride bıraktı.

Sınav salonlarından çıkan öğrencilerin akıllarındaki ilk soru ise performanslarını kontrol edebilecekleri soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının ne zaman yayınlanacağı oldu.

Peki, ÖSYM bu yılki soru ve cevapları hangi tarihte erişime açacak?

Cevap anahtarı ne zaman erişime açılacak?

Geçtiğimiz yıl uygulanan takvimde, tüm oturumların (TYT, AYT ve YDT) sona ermesinin ardından aynı gün içerisinde soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlanmıştı.

Bu yıl da benzer bir prosedürün izlenmesi bekleniyor. Yarın (21 Haziran) gerçekleştirilecek olan YDT oturumunun saat 17.45'te sona ermesinin ardından, ÖSYM’nin sınav sorularını ve cevap anahtarlarını adayların erişimine açması öngörülüyor.

Soru ve cevaplar nasıl görüntülenir?

ÖSYM, soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarını resmi internet sitesi üzerinden duyuruyor. Adaylar, PDF formatında yayımlanacak olan dokümanlara şu şekilde ulaşabilir:

ÖSYM’nin resmi web adresi üzerinden yayımlanan duyurular takip edilmelidir.

ÖSYM genellikle her oturum (TYT, AYT ve YDT) için temel soru kitapçığını ve buna ait cevap anahtarını ayrı ayrı erişime sunmaktadır.

Sınavın tüm oturumları bittikten sonra adaylar, performanslarını resmi cevap anahtarı ile karşılaştırarak tahmini sonuçlarını değerlendirebilecekler.