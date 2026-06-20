Dünya basını Türkiye'nin vedasını konuştu

2026 Dünya Kupası D Grubu ikinci hafta maçında A Milli Takım, Paraguay ile karşı karşıya geldi.

A Milli Takım, ABD'de Levis Stadyumu'nda oynanan maçta Paraguay'a 1-0 kaybetti.

Karşılaşmada Paraguay'a galibiyeti getiren golü, 2. dakikada Matias Galarza attı.

Paraguay, 45+3. dakikada VAR incelemesinin ardından Miguel Almiron'un kırmızı kart görmesiyle maçı 10 kişi tamamladı.

DÜNYA BASINI ŞAŞTI KALDI

A Milli Takım, Avustralya'nın ardından Paraguay'a da kaybetti ve grupta iki maç sonunda 0 puanda kaldı.

Milli Takım, iki maçın ardından Dünya Kupası'na veda etti. Paraguay, 3 puana yükseldi.

A Milli Takım'ın Paraguay'a 1-0 yenilerek 2026 Dünya Kupası'na veda etmesi tüm dünyada geniş yankı uyandırdı.

İşte dünya basınından manşetler...

MARCA: DÜNYA KUPASI'NDAN UZAKLAŞTIRDILAR

Marca'nın "Arda Güler ve Kenan Yıldız, Türkiye'nin elenmesini engelleyemiyor" manşetini attığı haberinde, şu ifadeler yer aldı:

“"Her ikisi de grup aşamasının ilk maçını kaybetti ve bu maçı kazanmak çok önemliydi. Güney Amerikalılar buna Türklerden daha çok inanıyordu. İki dakika sonra gol attılar, maçı kendi sahalarına taşıdılar, üç puan kazandılar ve Türkiye'yi Dünya Kupası'ndan uzaklaştırdılar."”

LA GAZZETTA DELLO SPORT: GÖZYAŞI İÇİNDE ELENDİLER

“"Türkiye, Dünya Kupası'na, Amerika'ya ve genç altın neslin zafer hayallerine veda ediyor. İki üst üste mağlubiyetin ardından gözyaşları içinde elendiler.”

TUTTOSPORT: MONTELLA'NIN HAYAL KIRIKLIĞI

“"Kenan Yıldız, Dünya Kupası'na veda etti, Montella'nın büyük hayal kırıklığı. Avustralya karşısında alınan yenilginin ardından Türkiye, Alfaro'nun çalıştırdığı Paraguay'a da mağlup oldu; üstelik rakibi maçın yarısını 10 kişi oynamasına rağmen."”

DE TELEGRAAF: DRAMATİK BİR OLAY

“"Türkiye için dramatik bir olay: Ülke, 10 kişiyle mücadele eden Paraguay'a karşı aldığı sürpriz yenilginin ardından sadece iki maç sonra 2026 Dünya Kupası'ndan elendi."”

THE GUARDIAN: ERKEN VEDAYA MAHKUM ETTİ

“"10 kişi kalan Paraguay, Dünya Kupası'nın şu ana kadarki en erken golünü atarak etkisiz bir Türkiye'yi 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla turnuvadaki umutlarını yeniden canlandıran Güney Amerika temsilcisi, rakibini ise büyük bir hayal kırıklığıyla erken vedaya mahkum etti."”

CRONICA: SÖZDE GÜÇLÜ TÜRKİYE...

Öte yandan Paraguay basını, Türkiye'ye karşı kazandıkları 1-0'lık galibiyete sayfalarında geniş yer ayırdı.

İşte karşılaşmanın Paraguay basınındaki yansımaları:

“"Paraguay'ın mücadeleci ruhunun kaybolduğunu kim söylüyor? Kesinlikle hayır. Paraguay, adam gibi oynayarak, Türkiye'nin sözde güçlü takımına karşı muazzam bir zafer kazandı. Alıştığımız gibi zorlu bir 1-0'lık galibiyet oldu, ancak çok daha özel bir havası var. Ve sözde "düşük performans gösteren" adam harika bir gol attı ve takımın yıldızı oldu. Üstelik tüm bunlar, berbat El Salvadorlu hakem Ivan Bartpn'a rağmen gerçekleşti."”

POPULAR: PARAGUAY, TÜRKİYE'Yİ CEZALANDIRDI

“"Paraguay büyük bir kararlılıkla Türkiye'yi cezalandırdı ve eleme aşamasına doğru ilerliyor"



"2026 Dünya Kupası'nın en erken golünü, Matías Galarza Fonda'nın şanslı sol ayağıyla attığı golle kaydeden Paraguay, Kaliforniya'da oynanan maçta kararsız bir Türkiye karşısında az farkla öne geçti ve büyük bir sevinç yaşadı."”

VS SPORTS: TÜRKİYE KARŞISINDA KAHRAMANCA ZAFER

“"Kahramanca! Paraguay, Türkiye'yi yenerek Dünya Kupası'ndaki yerini garantiledi."



"Eleme maçlarında bizi büyüleyen ve umutlarımızı yeniden canlandıran Paraguay yeniden sahneye çıktı! Miguel Almiron'un sorumsuzluğu nedeniyle maçın büyük bölümünde bir oyuncusu eksik oynamak zorunda kalan kırmızı-beyazlılar, Türkiye karşısında kahramanca ve muhteşem bir zafer elde ederek 2026 Dünya Kupası D Grubu'ndaki yerini garantiledi."”