Özgür Özel parti kurmaya hazırlanıyor: İşte yeni partinin detayları

CHP'de koltuk savaşları...

Mahkeme kararıyla CHP'nin başına yeniden geçen Kemal Kılıçdaroğlu'nun tasfiyeleri sürerken, Özgür Özel'in nasıl bir konumda yer alacağı merak ediliyor.

YENİ PARTİ KURULUYOR

Yargıtay'ın vereceği karar beklenirken Özgür Özel öncülüğündeki kanadın, yeni parti hazırlıkları sürüyor.

Özel cephesine göre yeni parti, kararsız ve oy kullanmama eğilimindeki seçmeni de kendisine çekecek.

GÜNEYDOĞU VURGUSU

Bu partinin AK Parti’den de yüzde 3-4 oy çekeceğini savunan Özel kanadı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da desteğin büyük olacağını düşünüyor.

Yeni partinin kodlarına ilişkin, “Solda, merkez demokrat bir parti olur. ‘Türkiye İttifakı’ vurgusu öne çıkar” değerlendirmesi yapılıyor.

ZAMANLAMA TARTIŞMASI SÜRÜYOR

Zamanlama konusunda ise farklı görüşler var.

Çok geç kalınmamasını isteyenler, “Biz karar almazsak millet kendi kendine karar alma noktasına gelecek. Bu artık halk hareketi haline gelir. O zaman bir başkası önderlik yapar.” görüşünü dile getiriyor.

Özel cephesi, seçime girme yeterliliğine sahip bir partiyi yedekte tutma ve sıfırdan parti kurma hazırlıklarını eş zamanlı yürütme çabasında.

Özel kurmayları, “Kurulmuş bir partiyle de görüşeceğiz. Sonra partiyi kuracağız. Sonra birleştireceğiz. Partinin ismini, logosunu değiştireceğiz.” derken, TBMM’de de bir ya da iki yeni grup kurma formülünün değerlendirildiği öğrenildi.

HERKES GEÇMEYECEK

Parti kulislerinde yeni partiye belli sayıda ismin geçeceği, kalanların CHP içinde mücadeleyi sürdüreceği konuşulurken, "Kongreyi almak için CHP’de kalanlar yeter." yorumu yapılıyor.

Belediye başkanlarına 'yeni parti' baskısı yapılmayacağı, bir kısmının yeni partiye geçmeyebileceği ifade ediliyor.