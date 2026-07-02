23 ilde 'dolandırıcılık' operasyonu: 307 gözaltı

Emniyet güçleri, yurdun dört bir yanında her türlü suçla mücadele için aralıksız şekilde çalışıyor.

Bu kapsamda önemli çalışmalara imza atılıyor, suçlular bir bir yakalanıyor.

Son olarak 23 ilde daha 'dolandırıcılık' suçuna yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonların detaylarını İçişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından aktardı.

"307 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI"

Şüphelilerin hesaplarında 5 milyar 388 milyon liralık işlem hacmi bulunduğunu belirten Bakanlık, paylaşımında ayrıca şu sözleri kullandı:

"23 ilde 'nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 307 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin banka hesaplarında 5 milyar 388 milyon TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.

"1 AYDA 45 OPERASYON DÜZENLENDİ"

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri Asayiş Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik son 1 ayda 45 ayrı operasyon düzenlendi.

"MÜCADELEMİZE KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ"

Haksız kazanç elde etmeye çalışan dolandırıcılık şebekelerine ve suçtan elde edilen gelirleri aklamaya yönelik tüm yapılanmalara karşı mücadelemizi, güvenlik güçlerimiz ve ilgili kurumlarımızla koordinasyon içinde kararlılıkla sürdürüyoruz.

Kahraman polislerimizi, Asayiş Daire Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."