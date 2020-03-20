Dün akşam saatlerinde Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem anının, görüntüleri ortaya çıktı.

İNSANLAR KENDİNİ DIŞARI ATTI

Yerin 21 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem nedeniyle birçok insan, kendini dışarı attı. AFAD ve itfaiye ekipleri, herhangi bir olumsuzluğa karşı mahalleleri kontrol edip sokağa çıkan vatandaşlarla görüştü.

Deprem paniği de şehirler arası otobüs terminalinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Elazığ'da deprem anında yaşanan panik ViDEO