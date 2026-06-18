25 yıl sonra gelen özgürlük: Filistinli mahkum görmediği oğluna kavuştu

İsrail'in Filistinlilere yönelik haksız tutuklama ve çeşitli baskıları devam ederken acı olaylar, bazen mutlu sonlara da dönüşüyor.

İsrail makamlarınca 25 yıl süren tutukluluğun ardından serbest bırakılan Filistinli Abdulkerim Rimavi, özgürlüğüne kavuşmasının ardından Batı Şeria’nın Ramallah kentindeki Beyt Rima beldesinde ailesiyle bir araya geldi.

Uzun yıllar süren ayrılığın ardından yaşanan buluşma, duygusal anlara sahne oldu.

YILLAR SONRA GELEN AİLE BULUŞMASI

Serbest bırakılmasının ardından memleketine dönen Rimavi, ailesi ve yakınları tarafından coşkuyla karşılandı. Uzun yıllar cezaevinde kalan Filistinli mahkum, sevdikleriyle hasret giderdi.

ACI VE HASRETLE GEÇEN 25 YIL

Tutuklu bulunduğu süreçte anne ve babasının vefatına tanıklık edemeyen Rimavi, ailesinden uzak geçen yılların acısını yaşadı. Özgürlüğüne kavuşmasıyla birlikte hem geçmişin kaybını hem de yıllar sonra gelen buluşmanın sevincini aynı anda yaşadı.

ÇOCUKLARIYLA YILLAR SONRA BULUŞTU

Rimavi, tutuklandığı dönemde henüz bir yaşında olan kızına yıllar sonra kavuşurken, cezaevinde bulunduğu süre içinde dünyaya gelen oğlu Mecd ile de ilk kez yüz yüze geldi. Aile buluşmasında duygusal anlar yaşandı.

DUYGUSAL KARŞILAMA

Beyt Rima beldesinde gerçekleşen karşılama sırasında aile bireyleri, Rimavi’ye sarılarak uzun süredir bekledikleri kavuşmayı yaşadı. Özgürlüğe dönüş anı, bölgede büyük sevinçle karşılandı.