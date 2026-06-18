Pezeşkiyan'ın imzası dikkat çekti: 'Flork'a benzetildi

İran-ABD savaşında önemli bir gelişme yaşandı.

Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını ve iki hasmın Tahran'ın nükleer programı konusunda yeniden müzakere masasına dönmesini öngören ABD-İran çerçeve anlaşması, içeriğine ilişkin çelişkili haberler ve artan kafa karışıklığı eşliğinde Çarşamba günü imzalandı.

BELGEYİ HEM TRUMP HEM DE PEZEŞKİYAN İMZALADI

İsviçre'de Cuma günü düzenlenecek bir törenle imzalanacağına dair önceki duyuruya rağmen, ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Versailles Sarayı'nda yemek yerken anlaşmanın fiziksel bir kopyasını imzaladı.

Tahran'da İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da devlet ajansı IRNA'nın haberine göre Çarşamba günü belgeyi imzaladı.

İMZASI SOSYAL MEDYADA DİKKAT ÇEKTİ

Ajans, Pezeşkiyan'ı, üzerinde kendi imzası Donald Trump'ınkine bitişik şekilde duran anlaşmayı havaya kaldırırken gösteren bir fotoğraf yayımladı.

Mesud Pezeşkiyan'ın, Donald Trump ile imzalanan anlaşma üzerindeki imzası, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

ÇİZGİ KARAKTERİNE BENZETİLDİ

İmzası, internet 'meme' kültüründe popüler olan "Flork" (Flork of Cows) adlı basit çizgi karakterine benzetildi.

Paylaşılan görüntülerde Pezeşkiyan'ın mavi mürekkeple attığı imza, Flork 'meme'ine özgü minimalist ve abartılı hatlara sahip bir görünüme sahip olduğu için kullanıcılar tarafından esprili yorumlarla paylaşıldı.