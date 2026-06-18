Ensonhaber'de Ersan Şen Belgeseli: En özel anlarını anlattı

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Ceza Hukukçusu Prof. Ersan Şen, Ensonhaber YouTube kanalında yorumlarına devam ediyor.

Bugüne kadar siyasi gündeme dair birçok konuda değerlendirmeler yapan Şen, son yayında ise kendi hayatından bahsetti.

"Ersan Şen Belgeseli", Ensonhaber'in dikkat çeken işleri arasında yer aldı.

Çocukluğundan bugüne kadar olan süreci anlatan Şen, röportajı da köyünde verdi.

ÇOCUKLUĞUNUN GEÇTİĞİ YERLERİ ANLATTI

Köyünde röportaj veren Ersan Şen, sokakları gezerek tek tek çocukluğunun geçtiği yerlerden bahsetti.

İstanbul'da doğduğunu söyleyen Şen, 3 yaşında köye döndüğünü anlattı.

"HER YAZ DÖNEMİNDE KÖYÜME GELİRDİM"

"Babam rahmetli polis memuruydu. Onunla şark görevine gittik. Yatılı okulu kazandım, ilkokuldan sonra ama muhakkak yaz aylarında sürekli. burada bulunurdum. Çocukluğumun önemli kısmı bu civarlarda geçti." dedi.

ERSAN ŞEN'İN DUYGUSAL ANLARI

Ailesinden de bahseden Şen, "Dedem derdi ki bu adam olur ama ben göremem. Yaramazlık yapardım. Öyle derdi dedem. Kızgın, sinirli bir adamdı. Elinin altından kaçardım. Babamın profesör olmamla ilgili arzusu vardı. Ama çok erken vefat etti.

"BELGEYİ TOPRAĞIN İÇİNE GÖMDÜM"

Ben profesör olduğum o belgeyi aldım getirdim, mezarda toprağın içine gömdüm. Bir gün ansızın geldim, açın dedim mezarı içine gömdüm. Sözümü yerine getirdim." diyen Şen, bu anları anlatırken duygulandı.

"GECE HAYATINI SEVMEM"

Şen, devam eden açıklamasında, genelde neler yapmaktan hoşlandığını da anlattı ve şöyle devam etti;

"Benim meşgalem yok. Çalışırım, çok yazı yazarım. Kitap çalışmaları yaparım. Davet ederlerse televizyon kanallarına katılırım. Gezmeyi, görmeyi sevmem.

Yemekle aram iyidir, o yüzden de kilo sorunum oluyor. Gece hayatım yok. Çıkmam.

Alkol kullanmam. Böyle ortamlarda bulunmam. Evde, ofiste vakit geçirmeyi severim."