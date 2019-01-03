TUS ve STS başvuruları başladı

Dedesinden dinlediği 2.Dünya Savaşı anılarından etkilenen bir tasarımcı Volkswagen Beetle’nı Volkswagen Kübelwagen tarzında bir arabaya dönüştürdü.

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Volkan Demirel: Herkesten özür diliyorum

Başta Başkan Ali Koç olmak üzere herkesten özür dileyen Volkan Demirel, "Fenerbahçe'yi bu durumdan kurtarmak için çok çalışacağım" dedi.