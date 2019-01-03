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TUS ve STS başvuruları başladı

2019-TUS 1. Dönem ve 2019-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem başvuruları, 10 Ocak'a kadar yapılabilecek.

Haber Merkezi | 03.01.2019 - 10:55..
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Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-TUS 1. Dönem) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'na (2019-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem) başvurular başladı.

SON BAŞVURU 10 OCAK

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2019-TUS 1. Dönem ve 2019-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem başvuruları, 10 Ocak Perşembe gününe kadar elektronik ortamda yapılabilecek.

TUS ve STS başvuruları başladı

SINAVLAR ŞUBATTA

Adaylar, sınav kılavuzlarına ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabilecek. Sınavlar, 24 Şubat Pazar günü yapılacak.

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