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5 ilde FETÖ operasyonu

Adana merkezli 5 ilde FETÖ'ye yönelik şafak vakti operasyon başlatıldı.

DHA | 21.01.2020 - 07:34..
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Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY’ye yönelik çalışma başlattı.

5 ilde FETÖ operasyonu

POLİS OKULU ÖĞRENCİLERİNE 'ABİ'LİK YAPIYORLARDI

Bu kapsamında meslekten ihraç edilen polislerle askeri ve polis okulu öğrencilerine “abi”lik yaptığı iddia edilen ve üst düzey örgüt üyelerinin saklanmasına yardımcığı olduğu ileri sürülen 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

5 ilde FETÖ operasyonu

Ekipler Adana, Mersin, Osmaniye, Isparta ve İstanbul’da söz konusu şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan bazı şüpheliler Adana Adli Tıp Birimi’nde sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

5 ilde FETÖ operasyonu

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