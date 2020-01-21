5 ilde FETÖ operasyonu

Sevmiyorum cevabı kazaya neden oldu

1 Akaryakıtta 5 yoldan vergi kaçırılıyor Akaryakıt ve LPG sektöründeki bazı firmaların, ürün satmadığı halde satıyormuş gibi firmalara fatura keserek vergi kaybına yol açtığı iddia edildi.

2 Çin'de gizemli virüs, insandan insana bulaşıyor Çin'de ortaya çıkan ve zatürreye benzetilen "gizemli hastalığın" sebebi olarak görülen yeni bir koronavirüsünün insandan insana bulaştığının doğrulandığı bildirildi.

3 Tarkan 13 yıldır imar izni istiyor Ünlü şarkıcı Tarkan'ın dosyası 6'ncı kez İBB Meclisi'ne geldi.

4 Gençlerin yarısından fazlası nükleer savaştan endişeli Yaşları 20 ile 35 arasında, farklı ülkelerde 16 bin gencin yüzde 54'ü, gelecek 10 yılda nükleer saldırı olacağından endişe duyuyor.

5 Abramoviç'in eski eşi 6.5 milyon dolarlık düğünle evlendi Rus iş adamı Roman Abramoviç'in eski eşi Darya Jukova ve geçen ekimde hayatını birleştirdiği Yunan milyarder Stavros Niarkos, İsviçre’de 6.5 milyon dolarlık görkemli bir düğün yaptı.

6 Bahar Şahin: Her şey ortada Bahar Şahin Instagram hesabından "Bir açıklamam yok her şey ortada" notuyla bir fotoğrafını paylaştı.