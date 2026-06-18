2.700 yıllık gizem gün yüzüne çıktı: Konağın içinde 750 kiloluk dev taş bulundu

Tel 'Eton bölgesindeki "Bina 101" olarak adlandırılan büyük bir konutta yapılan kazılarda, 1,4 metre boyunda ve 750 kilogram ağırlığında dev bir taş ortaya çıkarıldı.

Uzmanlar, binanın merkezinde ve girişi görecek şekilde yerleştirilen bu taşın, pratik bir amaçtan ziyade dini bir simge olarak kullanıldığını düşünüyor.

Yok edilmedi, saygıyla gömüldü

Arkeolojik incelemeler, bu dev taşın bir dönem sonra kullanımdan kaldırıldığını gösteriyor. Ancak dikkat çekici olan, taşın kırılmaması veya parçalanmaması.

Dönemin insanları, taşı parçalamak yerine yan yatırıp üzerine taş bir platform inşa ederek onu bir nevi etkisiz hale getirmişler.

Profesör Avraham Faust, bunun bilinçli bir tercih olduğunu ve taşın dini işlevinin bu şekilde sonlandırıldığını belirtiyor.

Araştırmacılar, bu keşfin Kral Hizkiya dönemindeki dini reformlarla bağlantılı olabileceğini düşünüyor.

Tarihsel kayıtlara göre o dönemde, halkın dini uygulamalarında bir merkezileşme ve değişim süreci yaşanıyordu.

Genellikle tapınaklarda aranan bu değişim izlerinin, ilk kez bir özel konutta bu kadar net bir şekilde bulunması, bölgedeki dini dönüşümün evlere kadar ulaştığının en somut kanıtı olarak kabul ediliyor.