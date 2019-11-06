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Konya'da bir minibüs dükkana daldı

Yağmur sebebiyle yolun kaygan oluşu ve sürücünün de hızlı seyretmesi nedeniyle yoldan çıkan minibüs, giyim dükkanına girdi.

İHA | 06.11.2019 - 22:08..
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Konya merkez Karatay ilçesi Karakayış Caddesi'nde geçtiğimiz cuma günü, 42 DBF 69 plakalı minibüsün sürücüsü, yağmurun yolu kaygan hâle getirmesi ve kısmen hız yapıyor alması sebebiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini yitirdi.

Sürücünün toparlayamadığı minibüs yolda bir anda kayarak, cadde üzerindeki Necip Coşkun'un işlettiği giyim mağazasına daldı.

Konya'da bir minibüs dükkana daldı

Yoldan çıkan minibüs giyim dükkanına daldı VİDEO

KÜÇÜK ÇOCUK ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Görüntülerde yürekleri ağza getiren olay ise; dükkân önünde o sırada küçük bir çocuğun bulunmasıydı.

Minibüs ve giyim dükkânında hasarın oluştuğu trafik kazası sırasında, dükkânda müşteriler bulunuyordu. Dükkândaki müşteriler, minibüs sürücüsü ve yolcu koltuğunda oturan çocuğu ile minibüsün çarpma tehlikesi altına giren çocuk kazadan yara almadan kurtuldu.

Giyim dükkânındaki güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde, yoldan çıkan minibüsün dükkânın vitrininden içeriye girmesi ve içerideki müşterilerin panik hâlinde dışarıya çıkması yer alıyor. Ayrıca görüntülerde dükkân önünde gezen bir çocuğun minibüsün dükkâna girdiği anda aksi yöne değil minibüsün altına doğru kaçmaya başladığı göze çarpıyor.

Konya'da bir minibüs dükkana daldı

"YAĞMUR NEDENİYLE OLDU"

Giyim mağazasının sahibi Necip Coşkun, kazanın yağan yağmur sebebiyle oluştuğunu belirterek şöyle konuştu:
"Muhtemelen kaygan yoldan dolayı sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti ve minibüs kontrolden tamamen çıktı. İçeride müşterilerle ilgilenirken büyük bir gürültü duyduk. Baktık ki mağazaya kocaman minibüs girmiş. Minibüs sürücüsünün yanında da kendi çocuğunun olduğunu gördük. Ona da bir şey olmadı şükürler olsun. Hherhangi bir yaralanma veya can kaybı olmadığı için mutluyuz."

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