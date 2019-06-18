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İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine helikopterli operasyon

Tuzla'da Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri ve polis helikopterinin desteğiyle 10 farklı adrese, eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İHA | 18.06.2019 - 08:41..
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İstanbul Tuzla'da sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyona, 130 polis katıldı.

Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ek hizmet binası olan Orhanlı Polis Merkezi Amirliği'nden hareket eden ekipler, saat 05.30 sularında Özel Harekat polislerinin desteğiyle açılmayan kapıları kırarak, narkotik köpekleri ile adreslerde arama yaptı.

HELİKOPTERLE HAVADAN DESTEK

Tuzla, Aydınlı Mahallesi Süheyla Sokak'ta iki katlı bir apartmanın arkasında yer alan bir gecekonduya yapılan baskında, polise direnen ev sakinleri kapıyı açmayınca Özel Harekat polisleri koçbaşı ile kapıyı kırarak içeriye girdi. Evde yapılan aramada, satışa hazır hale getirilmiş bir miktar uyuşturucu madde bulundu. Üç Afgan vatandaş gözaltına alınırken, Tuzla genelinde polis helikopteri operasyona havadan destek verdi.

İstanbul'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu

İSTANBUL POLİSİNDEN AĞIR DARBE

İstanbul genelinde gerçekleştirilen operasyonlarda, satışa hazır hale getirilmiş yaklaşık bir kilo uyuşturucu madde bulundu. Narkotik ekipleriyle birlikte Özel Harekat Polislerinin de katıldığı operasyonlarda önceden belirlenen adresler, eş zamanlı olarak basıldı.

İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine helikopterli operasyon

İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine helikopterli operasyon

İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine helikopterli operasyon

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