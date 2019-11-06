taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7607
Euro
6.3774
Altın
1490.31
Borsa
101143.74
Gram Altın
276.21
Bitcoin
53534.32

Van'da PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi

Van Valiliği, bölgede devam eden PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonlar hakkında bilgi verdi.

İHA | 06.11.2019 - 21:47..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Van'ın Gürpınar kırsalında jandarma ekipleri tarafından PKK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 4 adet antitank roketatar, 1 adet antipersonel roketatar mühimmatı ile bir miktar yaşam malzemesi ele geçirildi.


Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak/barınakların tespit edilmesi maksadıyla, Gürpınar ilçesi Övüncük Mahallesi kırsalında, 4 Kasım 2019 tarihinde Kıran-Şehit GK Faruk Çelik (2019-229) operasyonu başlatılmıştır. İcra edilen operasyonda, 4 adet antitank roketatar mühimmatı, 1 adet antipersonel roketatar mühimmatı, 60 adet 7,62 milimetre fişek ve bir miktar yaşam malzemesi ele geçirilerek olay yerinde imha edildi. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi.

Van'da PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi

Van'da PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
YPG'ye katılan Ceren Güneş öldürüldü

YPG'ye katılan Ceren Güneş öldürüldü

392
Veli Ağbaba, YPG'li Ceren Güneş'i Meclis'te konuşturmuştu

Veli Ağbaba, YPG'li Ceren Güneş'i Meclis'te konuşturmuştu

437
Hakan Şükür dağsız tünel yalanını paylaştı

Hakan Şükür dağsız tünel yalanını paylaştı

143
Işın Karaca ile Tuğrul Odabaş boşandı

Işın Karaca ile Tuğrul Odabaş boşandı

54
Necati Özkan'ın kitabı, Canan Kaftancıoğlu'nu kızdırdı

Necati Özkan'ın kitabı, Canan Kaftancıoğlu'nu kızdırdı

333
Diyanet'in kamu spotu tepki topladı

Diyanet'in kamu spotu tepki topladı

716
Telefon vergisi 2020 itibarıyla artacak

Telefon vergisi 2020 itibarıyla artacak

444
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir