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3 aydır kayıp şahsın cesedi ormanda bulundu

Uşak'ta 3 aydır kayıp olan Mustafa Özkaya'nın ormanlık alana gömülü halde cesedinin bulunmasının ardından 4 kişi yakalandı.

DHA | 12.01.2020 - 02:20..
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Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, Özkaya'nın adına senet düzenlendiğini ve senedin işleme konulduğunu belirledi. Ayrıca ekipler, Özkaya'ya ait olduğunu belirledikleri otomobilin de sanayi sitesinde parçalanmak için depoda bekletildiğini tespit etti.

3 aydır kayıp şahsın cesedi ormanda bulundu

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekiplerince yapılan araştırmanın ardından Gülsüm E., Faruk G., İskender A. ve Serkan F., gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusunun devam ettiği bildirildi. Özkaya'nın, yumurta üreticiliği yaptığı, eşinden ayrıldığı ve 1 kızının olduğu öğrenildi.

3 aydır kayıp şahsın cesedi ormanda bulundu

3 aydır kayıp şahsın cesedi ormanda bulundu

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