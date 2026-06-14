3 Bant Bilardo Dünya Kupası'nda Güney Koreli Cho zirvede
3 Bant Bilardo Dünya Kupası'nda birinciliği Güney Koreli Myung Woo Cho kazandı.
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3 Bant Bilardo Dünya Kupası'nda heyecan yaşandı.
Türkiye Bilardo Federasyonu'nun Ankara'nın Gölbaşı İlçesindeki tesislerinde düzenlenen organizasyonun final karşılaşmasında Güney Koreli Myung Woo Cho, Hollandalı Dick Jaspers'ı mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.
KÜRSÜDEKİLER
Hollandalı Dick Jaspers'ın ikinci sırada yer aldığı turnuvada üçüncülüğü İtalyan sporcu Marco Zanetti, Vietnamlı Bao ile paylaştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)