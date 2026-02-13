12 ilde suç örgütlerine operasyon: 109 gözaltı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Suç ve suçluyla mücadele yurt genelinde aralıksız olarak sürdürülüyor.

Vatandaşın huzur ve güvenliğini sağlamak adına çalışan emniyet güçleri, başarılı bir operasyona daha imza attı.

12 İLDE SUÇ ÖRGÜTLERİNE OPERASYONLAR

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca 12 ilde operasyonlar düzenlendi.

ÖRGÜT ÜYELERİNİN FAİLİ OLDUKLARI SUÇLAR BELİRLENDİ

Şüphelilerin, Aydın'da; tefecilik ve göçmen kaçakçılığı, Gaziantep'te; insan ticareti ve nitelikli dolandırıcılık, Diyarbakır'da; organize nitelikli hırsızlık, Kırklareli, Manisa ve Van'da; göçmen kaçakçılığı, İzmir'de; nitelikli dolandırıcılık, Bolu, Şanlıurfa, Denizli'de; tefecilik, Antalya ve Ankara'da; organize uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlendi.

15 SUÇ ÖRGÜTÜ MENSUBU 109 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

15 ayrı organize suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlar sonucu 109 şüpheli yakalandı.

Gözaltındaki şüphelilerin hesaplarında 438 milyon TL hareketlilik bulunduğu tespit edildi.

ŞÜPHELİLERDEN 61'İ TUTUKLANDI

Göçmen kaçakçılığı, tefecilik, uyuşturucu ticareti, nitelikli hırsızlık ve insan ticareti suçunu işlediği belirlenen şüphelilerden; 61'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

38 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, diğerlerinin işlemleri devam ettiği öğrenildi.

SUÇTAN ELDE EDİLEN MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) incelemesi sonucunda 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçunu örgütlü olarak işleyen şüphelilere ait çok sayıda taşınır ve taşınmaz mala el konuldu.