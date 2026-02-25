Şehit Pilot İbrahim Bolat, son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye, Balıkesir'den gelen acı haberle güne başladı.

Balıkesir'de görev uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan F-16 savaş uçağında bulunan bir pilot, şehit oldu.

ŞEHİT PİLOTUMUZUN KİMLİĞİ AÇIKLANDI

Kaza kırıma uğrayan savaş uçağında şehit olan pilotun kimliği de açıklandı.

Yaşanan kazada Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat, şehit oldu.

TÖREN DÜZENLENDİ

Balıkesir’de 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait F-16 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat için askeri tören gerçekleştirildi.

Törende, şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirildi, özgeçmişi okundu ve Balıkesir Müftüsü Hasan Hayri Yaşar tarafından dualar edildi.

Törenin ardından şehidin naaşı, silah arkadaşlarının omzunda taşınarak uçağa konuldu ve memleketi İzmir’e gönderildi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Şehit Bolat’ın cenazesi, İzmir Çiğli Evka 2 Mahallesi'nde bulunan aile evine ulaştı.

Evin önünde yapılan cenaze töreninde dua okundu.

CENAZEDE DUALAR OKUNDU

Törenin ardından şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesi, cenaze namazı için Beşikçioğlu Camisi'ne gönderildi.

Cenaze töreninde annesi Şehriban Bolat, babası Yusuf Bolat, ağabeyleri Mustafa Kemal ve Hüseyin Bolat, eşi Ayşe Nilay Bolat, kızı Nil Bolat ile aile yakınları ve komşuları yer aldı.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Öte yandan törende Bolat'ın yakınlarının gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Şehidimizin kızı ve eşi, Bolat'ın tabutuna sarılarak ağladı.

MSB: KAZANIN NEDENİ İNCELEMELER SONUCUNDA BELİRLENECEKTİR

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise şu cümlelere yer verildi:

9’uncu Ana Jet Üs Komutanlığı-Balıkesir’den kalkış yapan bir F-16 uçağımız ile 00.56’dan itibaren telsiz irtibatı ve iz bilgisi kesilmiştir. Derhâl başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda uçağımızın kaza kırıma uğradığı tespit edilmiş ve uçağımızın enkazına ulaşılmıştır.



Pilotumuz şehit olmuştur. Kazanın nedeni kaza kırım ekibinin yapacağı incelemeler sonucunda belirlenecektir. Şehit olan pilotumuza Allah’tan rahmet, ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve asil milletimize başsağlığı dileriz.

UÇAĞIN DÜŞÜŞ ANI KAMERADA

Otoyolda ilerleyen bir aracın kamerasına yansıyan görüntülerde, uçağın büyük bir gürültünün ardından patlamayla yere çakıldığı görüldü.

Görüntülerde, otoyolda ilerleyen araçtaki vatandaşların gökyüzündeki patlamayı fark ederek büyük şaşkınlık yaşadığı görülüyor.

Patlama anına şahitlik eden vatandaşlardan birinin, "Şimşek mi çarptı? Oha! Bir şey düştü buraya." ifadelerini kullandığı duyuluyor.

Uçağın düşüşüyle birlikte çevrenin aydınlandığı ve büyük bir alev topunun oluştuğu görüntülere yansıyor.