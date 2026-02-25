Adem Yeşilyurt: Fenerbahçe'de forma rekabetine girmek istiyorum

Karşıyaka'nın 19 yaşındaki futbolcusu Adem Yeşilyurt, 500 bin euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan yüzde 25 pay karşılığında Fenerbahçe ile anlaştı.

Sezonun kalan bölümünü Karşıyaka'da geçirecek olan genç futbolcu, yeni sezonda sarı-lacivertli ekibe katılacak.

BU SEZON İLK KEZ ŞANS BULDU

Bu sezon Teknik Direktör Burhanettin Basatemür tarafından A takıma alınan Adem Yeşilyurt, ilk maçına Türkiye Kupası'nda Bursa Yıldırımspor karşısında çıktı.

Ligde ise ilk kez Alanya 1221 müsabakasında süre alan Yeşilyurt, takımdaki futbolcuların bahis soruşturmasından aldığı cezalar nedeniyle oluşan eksiklikte 11'e yerleşti.

Bulduğu şansı iyi değerlendiren 19 yaşındaki futbolcu, 2 gol ve 2 asistlik performans sergileyerek Türkiye U19 Milli Takımı'na davet edildi.

BASIN MENSUPLARIYLA BİR ARAYA GELDİ

Transfer sürecinin ardından Selçuk Yaşar Spor Tesisleri'nde basın mensuplarıyla bir araya gelen Adem Yeşilyurt, hedeflerinden bahsetti.

Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpte oynamanın herkesin hayali olduğunu vurgulayan Yeşilyurt, Manchester City forması giyen Rayan Cherki ve Bayern Münih forması giyen Michael Olise'yi örnek aldığını ifade etti.

"ŞAMPİYON OLARAK AYRILMAK İSTİYORUM"

Büyük takımda oynamanın herkesin hedefi olduğunu fakat bu kadar kısa sürede gerçekleştirmeyi kendisinin de beklemediğini söyleyen genç futbolcu, "Bu başarıyı elde ettiğim için gururluyum ve istikrarımı sürdürmeyi amaçlıyorum. Her Türk futbolcusu gibi benim de öncelikli hayalim milli formayı giymek ve ardından kariyerime Avrupa'da devam etmektir. Fenerbahçe'ye transfer olarak kariyerimde önemli bir adım attım; buradan da Avrupa'ya transfer olmayı umut ediyorum. Avrupa'da forma giyerek hem yetiştiğim Karşıyaka Spor Kulübü'nü hem de Fenerbahçe'yi en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyorum. Geldiğim yeri asla unutmayacağım; Karşıyaka benim yuvam. Fenerbahçe'ye gidiş sürecimde asıl amacım, buradan şampiyonluk yaşayarak ve taraftarımızı gururlandırarak ayrılmaktır" dedi.

"HOCAMIN GÜVENİNİ BOŞA ÇIKARMADIM"

Burhanettin Basatemür’ün göreve gelmesinin kendisi için iyi olduğunu belirten Adem Yeşilyurt, "Genç oyunculara değer verdiğini ve şans tanıdığını bildiğim için sıramın gelmesini bekliyordum. Başlangıçta kısa süreler alıyor veya yalnızca maç kadrosunda yer buluyordum. Ancak antrenmanlardaki çabamla o şansı yakaladım ve hocamın güvenini boşa çıkarmayarak fırsatı en iyi şekilde değerlendirdim. Her ne kadar bu noktaya böylesine kısa bir sürede geleceğimi tahmin etmesem de, üzerimde büyük emeği olan Burhanettin Basatemür’ün katkılarıyla bu seviyeye ulaştım. Sahadaki bu istikrarımı sürdürmeye devam etmek istiyorum" diye konuştu.

"FENERBAHÇE'DE FORMA REKABETİNE GİRMEK İSTİYORUM"

Rayan Cherki ve Michael Olise’yi örnek aldığını aktaran Yeşilyurt, "Önümdeki dört aylık hazırlık sürecini en verimli şekilde geçirerek, yeni takımıma katıldığımda doğrudan forma rekabetinin içinde yer almayı hedefliyorum. Milli takım seviyesindeki kadro kalitemiz oldukça yüksekti; her bir oyuncu değerli kulüplerden ve zorlu elemelerden geçerek oraya seçiliyor. Takım içindeki uyum ve adaptasyon sürecini hızla aşarak harika bir ekip olduk. Hedefimiz, İtalya'daki turnuvadan şampiyonlukla dönmektir" ifadelerini kullandı.

"ÇALIŞMAYI BIRAKMAMAK LAZIM"

Kendisi gibi genç oyunculara da önerilerde bulunan 19 yaşındaki futbolcu, "Fırsatların ne zaman karşılarına çıkacağı belli olmaz. Örneğin, son 5 maçlık süreçten hemen önce, Uşakspor karşılaşmasında kadroda yoktum. Ancak gelişen süreçte elime geçen şansı en iyi şekilde değerlendirdim. Bu nedenle hiçbir koşulda pes etmeden çalışmaya devam edilmeli" değerlendirmesinde bulundu.

"YENİ TAKIMIMDA KALICI OLMAYI AMAÇLIYORUM"

Fiziksel gelişimi için profesyonel destek almaya başladığını dile getiren Adem Yeşilyurt, "Fenerbahçe'ye transfer sürecimden sonra bu konudaki antrenmanlarımı daha da artırdım. Gideceğim seviyedeki fiziksel mücadele gücünün farkındayım; oynanan maçları izlediğimde mevcut fiziksel durumumu o seviye için daha da geliştirmem gerektiğini analiz ettim. Bu doğrultuda fiziksel kalitemi en üst düzeye çıkararak yeni takımımda kalıcı olmayı amaçlıyorum" açıklamasında bulundu.

"ÜZERİNE KOYARAK İLERLEDİM"

Kariyerindeki ilk bölümleri de anlatan genç futbolcu, "Pınarbaşı'nda beni ilk keşfeden ve gelişimimde büyük pay sahibi olan Yalçın Hoca'nın yeri bende çok ayrı. Ardından Eren Güngör Hoca'nın sayesinde bu kulübe adım attım; kendisi futbolun her yönünü bana öğreterek üzerimde büyük bir emek sarf etti. Altyapı seviyesinde üç yıl forma giydikten sonra Burhanettin Hoca ile çalışma fırsatı buldum. Onun gençlere verdiği önem ve benim öğrenme arzum birleşince, üzerine koyarak ilerledim ve bugünkü noktaya ulaştım" şeklinde konuştu.

"SOSYAL MEDYA YORUMLARINA BAKMAK PERFORMANSIMI DÜŞÜRDÜ"

Sosyal medyanın olumsuz yönlerini gördüğünü ifade eden Yeşilyurt, "Başlangıçta hakkımda yapılan olumlu veya olumsuz yorumları takip ediyordum. Ancak bu durumdan gerekli dersi çıkararak bu mecralara bakmayı bıraktım. Sosyal medyadan uzaklaşmamla birlikte sahaya daha iyi konsantre oldum ve performansımda belirgin bir artış yaşandı" diyerek sözlerini noktaladı.