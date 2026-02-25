İstanbul'da iftar öncesi trafik yoğunluğu yüzde 85'e yükseldi

İstanbullular iftarı geç açmak zorunda kalıyor...

Megakent'in trafik sorunu Ramazan ayında da devam ediyor.

Mesai bitiminin ardından iftar saatinin de yaklaşmasıyla kent genelinde trafik yoğunluğu hakim oldu.

YOĞUNLUK YÜZDE 85'E KADAR ÇIKTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cep Trafik Haritası verilerine göre, haftanın üçüncü iş günü akşam saatlerinde kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 85'e ulaştı.

Yoğunluk, Avrupa Yakası'nda yüzde 89, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 76 olarak kaydedildi.



İftar saatine yetişmek için yollara dökülen sürücüler uzun araç kuyrukları arasında takılı kaldı.

KÖPRÜLER KİLİTLENDİ

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda, Cevizlibağ, Haliç Köprüsü, Okmeydanı, Mecidiyeköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü mevkilerinde yoğunluk yaşanıyor.

Haramidere ve Büyükçekmece rampası Edirne istikametinde de araçlar yavaş ilerliyor.

Okmeydanı TEM Otoyolu bağlantı yolu, Nurtepe Viyadük, Hasdal, Seyrantepe, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Büyükdere Caddesi, Levent TEM bağlantı yolu mevkilerinde çift yönlü trafik yoğunluğu yaşanıyor.

AVRASYA'DAN BAŞLAYAN TRAFİK KARTAL'A KADAR DEVAM EDİYOR

Anadolu Yakası'nda, D-100 kara yolunun Ankara istikametinde Avrasya Tüneli çıkışından başlayan trafik Kartal'a kadar etkili oluyor.

Edirne istikametinde ise Tuzla, Pendik, Maltepe, Bostancı ve Kozyatağı'nda araçlar güçlükle ilerliyor.

GÖZTEPE'DEKİ ÇALIŞMA DURUMU DAHA DA KÖTÜ HALE GETİRDİ

Göztepe Köprüsü mevkisindeki bakım ve onarım çalışması nedeniyle yolun her iki yönündeki sol şeritlerin trafiğe kapalı olması nedeniyle, bölgede trafik zaman zaman durma noktasına geliyor.

TEM Otoyolu'nda Ankara yönünde Ataşehir'den itibaren trafik yoğunlaşırken, Edirne istikametinde ise Samandıra ile Çamlıca Gişeleri arası trafik ağır seyrediyor.

TOPLU TAŞIMADA DA DURUM AYNI

Yollardaki kilitlenme nedeniyle toplu taşımaya yönelen vatandaşlar; Söğütlüçeşme, Uzunçayır ve Altunizade gibi aktarma noktalarında büyük bir yoğunluk oluşturdu.

İftara yetişmeye çalışan binlerce yolcu nedeniyle ek seferlerin devreye alındığı bildirildi.