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    Bursa'da yol verme kavgası

    Osmangazi'de 2 sürücü arasında çıkan yol verme kavgasında tekme ve yumruklar havada uçuştu.
    • İHA
    • 29.11.2022 - 09:30
    • Güncelleme : 29.11.2022 - 09:40
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    Bursa'da yol verme kavgası

    Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi İzmir Yolu Caddesi’nde meydana gelen olayda, 2 sürücü arasında trafikte yol verme kavgası nedeniyle tartışma çıktı.

    Sürücüler arasındaki tartışma kısa sürede büyüyerek tekme ve tokatlı kavgaya dönüştü.

    Birbirlerine acımasızca vuran sürücülerin arasına diğer sürüler girerek ayırdı.

    Kavga edip dağıldılar

    Kavga eden sürücüler araçlarına binerek bölgeden uzaklaşırken o anlar cep telefon kamerasına yansıdı.

    İHA'nın haberine göre; kavga sebebiyle trafik bir süre kilitlendi.

    trafik kavga

    Trafikte yol verme kavgası ringleri aratmadı VİDEO

    trafik kavga

    trafik kavga

    trafik kavga

    trafik kavga


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