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Bursa'da yol verme kavgası
Osmangazi'de 2 sürücü arasında çıkan yol verme kavgasında tekme ve yumruklar havada uçuştu.
- İHA
- 29.11.2022 - 09:30
- Güncelleme : 29.11.2022 - 09:40
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi İzmir Yolu Caddesi’nde meydana gelen olayda, 2 sürücü arasında trafikte yol verme kavgası nedeniyle tartışma çıktı.
Sürücüler arasındaki tartışma kısa sürede büyüyerek tekme ve tokatlı kavgaya dönüştü.
Birbirlerine acımasızca vuran sürücülerin arasına diğer sürüler girerek ayırdı.
Kavga edip dağıldılar
Kavga eden sürücüler araçlarına binerek bölgeden uzaklaşırken o anlar cep telefon kamerasına yansıdı.
İHA'nın haberine göre; kavga sebebiyle trafik bir süre kilitlendi.
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