İstanbul'da tramvay kazaları yaşandı.
Megakent'in turistik bölgelerinden biri olan Sultanahmet'te seyir halindeki tramvay, yayaya çarptı.
Öğle saatlerinde yaşanan olayda sürüklenen vatandaşı görenler yardıma koştu.
Kaza anı kamerada
İhbar üzerine bölgeye ekip sevk edildi. İlk müdahalenin ardından yaralı adamı hastaneye kaldırıldı.
Kazanın olduğu anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, tramvayın çarpmasıyla yayanın yerde sürüklendiği anlar ve çevredekilerin yaralının yardımına koşması görülüyor.
Seferler geçici olarak durduruldu.
İkinci kaza
Öte yandan kentte son 24 saatte ikinci tramvay kazası olması ise dikkatlerden kaçmadı.
Dün saat 19.00 sıralarında Kadıköy'de cadde üzerinde yürüyen İlgün Kölege isimli yaşlı kadın, ray hattına giren beraberindeki torununu kurtarmak istediği esnada dengesini kaybederek seyir halinde olan Kadıköy-Moda tramvayının altında kalarak sürüklendi.
Hayatını kaybetti
İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri ise tramvay altında sıkışarak ağır yaralanan yaşlı kadını bulunduğu yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.
Yaşlı kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Torununun ise olayda hafif yaralandığı öğrenildi. Ekipler olaya ilişkin çalışma başlattı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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