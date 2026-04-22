Ataşehir Belediyesi’ne rüşvet operasyonu: Başkan pound seviyor

CHP, rüşvet ve yolsuzlukla anılır hale geldi...

Son olarak Ataşehir Belediyesi’ne yönelik rüşvet soruşturması sürüyor.

BİTMEYEN TALEPLERİ ANLATTI

CHP’li Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in bir müteahhide yönelik tehditleri, milyon dolarlık ödeme trafiği, belediye yöneticileri arasındaki rüşvet paylaşım tartışmaları, sahte belgeler ve baskı, dosyada ayrıntılı şekilde yer aldı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada ifade veren müteahhit Hümeyra Ökcün, Yenisahra Mahallesi’nde 2021 yılında başladığı 2 bloklu inşaat için bitmek bilmeyen rüşvet taleplerini anlattı.

"VERMEZSEN, ÇALIŞAMAZSIN"

Ökcün, ifadesinde sürecin dönüm noktasının Onursal Adıgüzel ile yaptığı kritik görüşme olduğunu belirtti.

İskan verilmemesi üzerine "İstediğiniz tüm paraları verdim, iskanımı vermiyorsunuz" diyerek tepki gösterdiğini, buna karşılık Adıgüzel'in önce kamulaştırma gerekçesi sunduğunu, ardından ise "Bu iş çözülmezse başka yerlerde nasıl çalışacaksın?" sözleriyle kendisine baskı kurduğunu öne sürdü.

Bu görüşmenin ardından sürecin daha sert ve sistematik bir hal aldığını dile getirdi.

"BAŞKAN POUND İSTİYOR"

Ökcün, 18 seferde yaklaşık 198 milyon TL rüşvet verdiğini belirterek, ödemelerin bir kısmının "Başkan pound seviyor" denilerek İngiliz sterlini olarak talep edildiğini beyan etti.

"10 MİLYON DOLARI BULDU"

Müteahhit Hümeyra Ökcün, ifadelerinde şunları söyledi:

"Erhan Çelebi seçimden sonra belediye ile müteahhitler arasında aracı konumuna geldi. Büyük projelerde rüşvet trafiği bu hat üzerinden yürütüldü. Verilen paralar, Onursal Adıgüzel ve Belediye Başkan Yardımcısı Birkan Birol Yıldız’a ulaştırıldı. Ödemelerin bir kısmı ‘Başkan pound seviyor’ denilerek İngiliz sterlini olarak talep edildi. Yapı tadilat ruhsatı ve iskan süreci için toplam 3 milyon 926 bin dolar, 180 bin avro ve 150 bin pound verdim. Para elden teslim edildi ve kayıt altına alındı. Harçlar ve diğer giderlerle 10 milyon doları buldu."

19 KİŞİYE TUTUKLAMA

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Başkan Yardımcıları Birkan Birol Yıldız, Orhan Aydoğdu ve Oğuz Kaya ile ilgili birim amirleri ve personelinin ihale, imar ve iskan işlemlerine ilişkin rüşvet aldıkları yönündeki ihbarlar üzerine "rüşvet", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 20 şüphelinin savcılık sorguları tamamlandı.

Sulh ceza hakimliğine sevk edilen Onursal Adıgüzel, Oğuz Kaya, Orhan Aydoğdu, Birkan Birol Yıldız, Mürteza Kutluk, Alpay Arslan, Aysun Gökçen, Basri Onur Dedetaş, Gülbin Ergünay, Ezgi Nur Yılmaz, Aslı Sevinç Afat, Mehmet Yılmaz, Çağlar Kaya, Doğancan Topal, Mesut Bayram, Fatih Velioğlu, Haydar Battal, Murat Gerger ve Cengiz Gündoğan tutuklandı.