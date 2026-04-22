Göksel'den samimi açıklamalar: Güzel olmak gibi bir iddiam yoktu

Türk pop müziğinin en başarılı isimlerinden Göksel, konuk olduğu Saba Tümer'in programında samimi açıklamalarda bulundu.

Sahne hayatının başlangıcına dair konuşan ünlü şarkıcı, "Şarkı söylemeye başladığım, henüz çok genç olduğum yıllarda üzerime 'seksi' sıfatı yapışmıştı. Bu durum beni çok rahatsız etti çünkü ben her şeyden önce müziğe gönülden bağlı biriyim.

Ayrıca 16-17 yaşına kadar şişe dibi gözlüklerle dolaşmış biriyim; güzel olmak gibi bir iddiam da yoktu. Birdenbire öyle bir öyle olunca, o kadar görünür olmaktan pek hoşlanmadım." ifadelerini kullandı.

Müzik sektörünün geçirdiği değişimden duyduğu sitemi de dile getiren şarkıcı, "Benim bildiğim o eski ses sanatçılarımız vardır ya; onlar çok görünmezler ama şarkılarıyla ya da filmleriyle var olurlar... Ben de bu mesleğe öyle bir şey zannederek başladım ama maalesef mesleğimiz çok başka bir şeye dönüştü." dedi.