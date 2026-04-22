'Emekli maaşım yetmiyor' diyenlere seslendi: Cerrah emeklisi misin?

Milyonları ilgilendiriyor...

Emekli maaşları, her dönem Türkiye'nin konuştuğu en önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor.

Özellikle EYT yükünün bütçeye oluşturduğu baskı neticesinde kimi emekli, verilen zamlardan memnuniyetsizliklerini dile getiriyor.

EMEKLİLİLERİ KIZDIRACAK ÇIKIŞ

Ancak sokak röportajında bir vatandaşın emekliler hakkındaki çıkışı gündem oldu.

Sokak röportajında ekonomiyi yorumlayan vatandaş, 'Emekli maaşım yetmiyor' diyenlere seslendi.

"HAYIRDIR CERRAH EMEKLİSİ MİSİN?"

Devletin bu konuda suçunun olmadığını savunan vatandaş, "Hayırdır cerrah emeklisi misin?" tepkisinde bulundu.

"ÇIKIYOR PARA YETMİYOR DİYOR"

Emeklilere tepki gösteren vatandaş, şunları söyledi:

Adam diyor ki benim emekli maaşım bana yetmiyor. Hayırdır cerrah emeklisi misin? İlkokulu bitirip askere almışlar, askerden gelmişsin bir işe girmişsin, zar zor emekli olmuşsun asgari ücretle. Sonra çıkıyor para yetmiyor. Mesela bir kaynakçıya işveren asgari ücretten primini yatırdığı zaman, ben yarın emekli olduğumda elime az para geçecek diye hiç düşünmüyor, işim iyi diyor. Emekli olunca da diyor ki maaşım az, öyle bir dünya yok.