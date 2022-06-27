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    Adana'da PKK operasyonu: 38 gözaltı kararı

    Adana'da PKK/KCK/TDÖ soruşturması kapsamında aralarında HDP'lilerin de olduğu 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
    • 27.06.2022 - 06:53
    • Güncelleme : 27.06.2022 - 07:45
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    Adana'da PKK operasyonu: 38 gözaltı kararı

    Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce PKK/KCK’nın Çukurova bölge yapılanmasının eylem ve faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik çalışma yapıldı.

    HDP'li yöneticiler dahil 38 kişiye gözaltı kararı

    38 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. HDP’li yöneticiler ve Seyhan Belediyesi Başkan Yardımcısı Funda Buyruk’un da aralarında bulunduğu şüphelilerin yakalanması için sabahın erken saatlerinde operasyon düzenlendi.

    Şüphelilerin yakalanması için operasyon sürüyor.


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