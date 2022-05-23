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- Adana’da sulama kanalına giren çocuk boğuldu
Adana’da sulama kanalına giren çocuk boğuldu
Serinlemek için sulama kanalına giren 14 yaşındaki erkek çocuğu, akıntıya kapılarak can verdi...
- 23.05.2022 - 09:34
- Güncelleme : 23.05.2022 - 10:11
Adana’nın İmamoğlu ilçesine bağlı Sevinçli Mahallesi'ndeki sulama kanalına giren 14 yaşındaki Enes Necip Gürlekoğlu, akıntıya kapılıp, gözden kayboldu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve dalgıç polisler sevk edildi.
Cansız bedeni bulundu
Sulama kanalında arama yapan dalgıç polisler, Gürlekoğlu'nun cansız bedenini buldu.
Sudan çıkartılan ceset, yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
DHA’nın haberine göre jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.