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    Beyoğlu'nda silahlı saldırı

    İstanbul'un göbeğinde güpegündüz yaşanan silahlı saldırıda husumetlileri tarafından vurulan 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 27.07.2021 - 14:34
    • Güncelleme : 27.07.2021 - 15:46
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    Beyoğlu'nda silahlı saldırı

    İstanbul Beyoğlu'nda silahlı saldırı düzenlendi.

    Örnektepe Mahallesi Kanarya Sokak'ta saat 13.45 sıralarında dünür oldukları öğrenilen iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

    3 ÖLÜ, 1 YARALI

    Taraflardan henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi, silahla bacağından vuruldu. Yaralı kişi de bunun üzerine silahla karşı taraftan 3 kişiyi vurarak öldürdü.

    Yaşananların ardından bölgeye sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.

    Beyoğlu'nda silahlı saldırı VİDEO

    YARALI ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

    Gözaltına alınan yaralı şüpheli, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

    Polis, olayla ilgili çok yönlü inceleme başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri, dehşetin yaşandığı sokakta çalışma yaptı.

    Üç ceset, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacak.

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