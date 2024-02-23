6 yaşında evlendirme davasında yeni gelişme! Ceza az bulundu Babasının henüz 6 yaşındayken evlendirdiği çocuk gelin davasında verilen cezalar az bulundu. İstinaf mahkemesi, iki ayrı suçtan ceza verilmesi gerekirken tek suç üzerinden ceza verildiği gerekçesiyle kararı bozdu.

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DHA

Türkiye, çocuk gelin davasını aylarca konuştu.

6 yaşındaki H.K.G.’nin evlendirilmesi davasında karar, 23 Ekim 2023 tarihinde açıklandı.

Sanık Kadir İstekli'nin 30 yıl, Yusuf Ziya Gümüşel'in 20 yıl ve Fatıma Gümüşel'in ise 16 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.

Kararın ardından mağdur H.K.G.’nin avukatı, sanıkların avukatı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının avukatı ve Cumhuriyet savcısı dosyayı istinafa taşıdı.

'2 ayrı suçtan ceza verilmeli' değerlendirmesi

Dosya, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi tarafından değerlendirildi.

Buna göre sanık Kadir İstekli’ye, 2004-2013 yılları arası için ‘Çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ 2020 yılı için ise ‘Eşe karşı nitelikli cinsel saldırı’ suçlarından 2 ayrı ceza verilmesi gerekirken, tek bir suçtan cezalandırma yapıldığı değerlendirildi.

'Anne ve baba olduğu için ceza artırılmalı'

Mağdur H.K.G.’nin annesi Fatıma Gümüşel ve babası Yusuf Ziya Gümüşel hakkında verilen hapis cezalarında ise anne ve baba olmaları nedeniyle yasa gereğince artırım yapılması gerektiği kaydedildi.

Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, dosyanın usul ve esas yönünden bozulmasına karar verdi.

Sanıklar Kadir İstekli, Yusuf Ziya Gümüşel ve Fatıma Gümüşel, Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden yargılanacak.

Davanın geçmişi

6 yaşında H.K.G.’nin evlendirilme iddialarına ilişkin ilk duruşma 30 Ocak’ta yapıldı ve yapılan ilk yargılamada yayın yasağı ve gizlilik getirilmişti.

Davanın ikinci duruşmasında ise Adli Tıp kurumunda gelen rapora göre mağdur HK.G.’nin ruh sağlığının bozulduğu belirtilirken, cumhuriyet savcısı sanıkların cezalandırılmalarını talep etti.

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 23 Ekim 2023 tarihinde karara bağlanan davada Kadir İstekli'nin 30 yıl, Yusuf Ziya Gümüşel'in 20 yıl ve Fatıma Gümüşel'in ise 16 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmişti.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)