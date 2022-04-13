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- Pençe Kaplan bölgesinde 3 terörist öldürüldü
Pençe Kaplan bölgesinde 3 terörist öldürüldü
Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi.
- 13.04.2022 - 09:52
- Güncelleme : 13.04.2022 - 10:03
Türk askeri vatanını kahramanca korumak için canla başla mücadelesine devam ediyor.
Canı uğruna toprak nöbeti tutan komandolar, bölücü terör örgütünün başını ezme davasından dönmeyecek.
Harekat bölgelerinde operasyonlarını başarıyla sürdüren askerler, her geçen gün güzel haberler duyurmaya devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından, Pençe Kaplan harekat bölgesinde terörislere geçit verilmediği duyuruldu.
"3 PKK'lı etkisiz hale getirildi"
Bakanlıktan yapılan açıklamalarda şu ifadeler kullanıldı;
"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyor. Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi."