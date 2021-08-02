İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen başarılı ikna çalışmaları sonucunda 2 terörist PKK’dan kaçarak Habur Kara Hudut Kapısı’nda güvenlik güçlerine teslim oldu.

Terör örgütü PKK ile hem yurt içinde hem yurt dışında sürdürülen operasyonlarla kararlı bir şekilde devam ediyor.

Güvenlik güçlerinin ikna çalışmaları ile birçok terörist, örgütten kaçarak teslim oluyor.

Mardin'de Emniyet Müdürlüğünün ikna çalışmaları sonucunda 2 kadın terörist daha örgütten kaçtı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubelerince yürütülen çalışmalarla PKK'ya 1 yıl önce katılan D.A. ve 8 yıl önce katılan A.A Habur Kara Hudut Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olması sağlandı.

AİLELERİ İLE BİR ARAYA GELDİLER

2 terörist, Mardin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde aileleri ile bir araya geldi.

Basına açık gerçekleştirilen buluşmada duygusal anlar yaşandı.

İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

‘Silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan kaydı bulunan 2 teröristin işlemleri Mardin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde devam ediyor.

Mardin’de 2 terörist teslim oldu VİDEO

