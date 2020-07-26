Çanakkale'de orman yangını

Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde, ilçe merkezi ile Kilitbahir köyleri arasında kalan Çamburnu mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

Dumanın kent merkezinden de görüldüğü yangın bölgesine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangına, 2 uçak 10 helikopter ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale ediliyor.