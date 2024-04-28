İstanbul'da polis E-5'te yolun karşısına geçmeye çalışan köpek için trafiği durdurdu Bakırköy ilçesi İncirli E5 karayolunda bir köpeğin karşıya geçmeye çalıştığı sırada trafik polisi devreye girdi.

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İHA

Trafik polisinden alkışlanacak hareket..

İstanbul'un Bakırköy İncirli E5'te yolun karşısına geçmeye çalışan bir köpek, orta refüjde mahsur kaldı.

Akan trafikte karşıya geçmeye çalışan köpeğe trafik polisleri yardım etti.

Trafiği durdurup köpeği karşıya geçirdi

Polislerden biri trafiği durdururken, diğer polis köpeği karışa geçirdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ekiplerin yardımı ile köpeğin karşıya geçmesinin ardından trafik normale döndü.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)