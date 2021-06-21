ABD Donanmasının tatbikatı, 3.9 büyüklüğünde depreme neden oldu

ABD Donanmasının tatbikatı, 3.9 büyüklüğünde depreme neden oldu

Başlatılan tatbikat kapsamında, 18 bin kilogram patlayıcı kullanılarak, ‘Tam Gemi Şok Denemeleri’ gerçekleştirildi. Patlama, 3.9 büyüklüğünde depreme neden oldu.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Donanması, ülkenin doğu kıyısında ‘Tam Gemi Şok Denemeleri’ (Full Ship Shop Trials) tatbikatı başlattı.

İlk planlanmış patlayıcı tatbikatı, uçak gemisi USS Gerald R. Ford Atlantik Okyanusu üzerinde seyir halindeyken cuma günü gerçekleştirildi.

Yaklaşık 18 bin kilogram patlayıcı kullanılan tatbikat depreme neden oldu.

ABD Jeoloji Kurumu (US Geological Survey), oluşan depremin büyüklüğünü 3.9 olarak kaydetti.

Geminin şok sertliğini ölçmek için yapılan patlamaya ilişkin ABD Donanması tarafından açıklama yapıldı.

Patlama anları kameraya yansıdı.

ABD DONANMASI AÇIKLAMA YAPTI

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Sınıfının en üst teknolojili uçak gemisi, geminin savaş koşullarına dayanacak şekilde sertleştirilmesini sağlamak için gelişmiş bilgisayar modelleme yöntemleri, testler ve analizler kullanılarak tasarlandı ve bu şok denemeleri, geminin şok sertliğini doğrulamada kullanılan verileri doğruluyor.





“EN YENİ VE EN GELİŞMİŞ UÇAK GEMİSİ”

Ford'un şok denemeleri, test alanındaki deniz yaşamının bilinen göç kalıplarına saygı göstererek, çevresel azaltma gerekliliklerine uygun bir program dâhilinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Doğu Kıyısı açıklarında yürütülüyor. Ford, ABD Donanması'ndaki en yeni ve en gelişmiş uçak gemisidir.

Gemi, Nisan ayında, mürettebatın gerekli tüm testleri tamamladığı, planlanan iyileştirmeleri ve bakımı planlanandan önce tamamladığı ve Ford-Sınıfı sistemlerinin güvenilirliğini artırmak için dersler aldığı 18 aylık başarılı bir teslimat sonrası test ve deneme dönemini kapattı.”

ABD Donanmasının tatbikatı, 3.9 büyüklüğünde depreme neden oldu VİDEO

