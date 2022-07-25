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    Adana sokaklarında çatışma: 2 ölü

    Sokakta iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 2 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. Polis olayla ilgili çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı.
    • 25.07.2022 - 08:59
    • Güncelleme : 25.07.2022 - 09:42
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    Adana sokaklarında çatışma: 2 ölü

    Adana’nın Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi'ndeki bir sokağa gece yarısı otomobilleriyle gelen iki grup, kavga etmeye başladı.

    Kavganın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine tabancalarla ateş açtı.

    Silah sesleri mahallede panik ve korkuya neden olurken, çatışmanın yaşandığı sokak savaş alanına döndü.

    Arkadaşları hastaneye kaldırdı

    Silahlı kavgada; Sergen Çelik, Ramazan Demirtaş, Ümit Ekmekçi, Serhat Saygılı, Muhammet Savan yaralandı.

    Yaralılardan Demirtaş, Savan, Ekmekçi ve Saygılı arkadaşları tarafından hastaneye götürüldü.

    Adana sokaklarında çatışma: 2 ölü #1

     

    İkisi öldü

    İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, silahla vurulmuş ve yanında tabanca bulunan Sergen Çelik'in öldüğünü belirledi.

    Hastanede tedaviye alınan yaralılardan Demirtaş da doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

    Diğer 3 yaralının tedavisinin ise sürdüğü bildirildi.

    Adana sokaklarında çatışma: 2 ölü #2

    28 adet boş kovan bulundu

    Olay yerinde inceleme yapan polis ekibi, Sergen Çelik'in yanında ve yakınında tabanca ile sokakta dolu şarjör ele geçirirken, silahlardan ateşlenen 28 boş kovan buldu.

    Delil toplama çalışmasının ardından olay yerindeki ve hastanedeki cenazeler, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

    Adana sokaklarında çatışma: 2 ölü #3

    Çok sayıda gözaltı var

    DHA’nın haberine göre polisin incelemesi sırasında olay yerine gelen Çelik'in yakınları sinir krizleri geçirdi

    Kavgaya karıştığı öne sürülen çok sayıda kişiyi gözaltına alan polis, soruşturmayı genişletti.

    Adana sokaklarında çatışma: 2 ölü #4

    Adana sokaklarında çatışma: 2 ölü #5


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