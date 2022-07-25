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- Adana sokaklarında çatışma: 2 ölü
Adana sokaklarında çatışma: 2 ölü
- 25.07.2022 - 08:59
- Güncelleme : 25.07.2022 - 09:42
Adana’nın Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi'ndeki bir sokağa gece yarısı otomobilleriyle gelen iki grup, kavga etmeye başladı.
Kavganın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine tabancalarla ateş açtı.
Silah sesleri mahallede panik ve korkuya neden olurken, çatışmanın yaşandığı sokak savaş alanına döndü.
Arkadaşları hastaneye kaldırdı
Silahlı kavgada; Sergen Çelik, Ramazan Demirtaş, Ümit Ekmekçi, Serhat Saygılı, Muhammet Savan yaralandı.
Yaralılardan Demirtaş, Savan, Ekmekçi ve Saygılı arkadaşları tarafından hastaneye götürüldü.
İkisi öldü
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, silahla vurulmuş ve yanında tabanca bulunan Sergen Çelik'in öldüğünü belirledi.
Hastanede tedaviye alınan yaralılardan Demirtaş da doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Diğer 3 yaralının tedavisinin ise sürdüğü bildirildi.
28 adet boş kovan bulundu
Olay yerinde inceleme yapan polis ekibi, Sergen Çelik'in yanında ve yakınında tabanca ile sokakta dolu şarjör ele geçirirken, silahlardan ateşlenen 28 boş kovan buldu.
Delil toplama çalışmasının ardından olay yerindeki ve hastanedeki cenazeler, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
Çok sayıda gözaltı var
DHA’nın haberine göre polisin incelemesi sırasında olay yerine gelen Çelik'in yakınları sinir krizleri geçirdi
Kavgaya karıştığı öne sürülen çok sayıda kişiyi gözaltına alan polis, soruşturmayı genişletti.