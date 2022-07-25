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Adana sokaklarında çatışma: 2 ölü

Adana sokaklarında çatışma: 2 ölü

Sokakta iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 2 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. Polis olayla ilgili çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı.