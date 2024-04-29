Ekonomik güven endeksi 99 oldu Türkiye'nin 2024 yılı Nisan ayı ekonomik güven endeksi paylaşıldı.

AA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ait ekonomik güven endeksini açıkladı.

Ekonomik güven endeksi mart ayında 100 iken, nisan ayında yüzde 1 oranında azalarak 99 değerini aldı.

Bir önceki aya göre nisan ayında tüketici güven endeksi yüzde 1,4 oranında artarak 80,5 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi aynı düzeyde kalarak 103,5 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 2,8 oranında azalarak 117,1 değerini ve perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,9 oranında artarak 115,5 değerini aldı.

İnşaat sektörü güven endeksi

İnşaat sektörü güven endeksi ise nisan ayında, aynı düzeyde kalarak 88,6 değerinde kaldı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)