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Adana, Şubat ayında Türkiye'nin en sıcak ili oldu

Adana, Şubat ayında Türkiye'nin en sıcak ili oldu Şubat ayında 28,7 derece ile Adana'nın Karaisalı ilçesi Türkiye'nin en sıcak yeri oldu.