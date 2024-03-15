Adana, Şubat ayında Türkiye'nin en sıcak ili oldu

İHA
Dünya verilerine göre 2024 Şubat ayı, son 255 yılın en sıcak şubat ayı oldu.
Türkiye'de ise veriler dünya ile aynı yönde.
Türkiye'nin en sıcak ile olan Adana'da, şubat ayında sıcaklık rekoru kırdı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Türkiye'de şubat ayında görülen en yüksek sıcaklık 28,7 derece ile Adana Karaisalı'da ölçüldü.
Şubat ayının en sıcak ili Adana oldu
Ölçümlere göre, Şubat 2024'te sıcaklık ortalaması uzun yıllar ortalamasının 3,4 derece üzerine çıktı.
Yazın sıcaklığıyla ünlü Adana'da şimdiden havaların çok sıcak geçmesi vatandaşları kara kara düşündürüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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