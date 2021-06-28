Adana'da 108 portakal ağacı baltayla kesildi

Bahçesindeki ağaçları kesilen vatandaş, sorumluları bulana 15 bin lira ödül vereceğini söyledi.

Adana’da kimliği belirsiz kişi veya kişiler, bir narenciye bahçesindeki ağaçları kesti.

Yüreğir ilçesine bağlı Gümüşyazı Mahallesi’nde 28 Mayıs'ta yaşanan olayda, Kemal Girmez’e ait bahçeye gece bilinmeyen bir saatte giren kişi veya kişiler tarafından 108 portakal ağacı baltayla kesildi.

108 AĞACI KESTİLER

Sabah saatlerinde bahçesindeki zararı gören Girmez, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, gerekli incelemeyi yaptı ancak çevrede güvenlik kamerası olmadığı için zarar veren şahısların bulunmasının zor olduğunu söyledi.

Polisler gittikten sonra 108 ağacın dallarını kaldıran Girmez, kesilen ağaçlara bakım yaparak yetiştirmeye başladı.

Adana'da narenciye bahçesindeki 108 ağacı baltayla kestiler ViDEO

"BU BİR MİLLİ SERVET"

Bahçesinde 2 bin 200 ağaç olduğunu, 7 yıldır emek verdiğini belirten Kemal Girmez, “Benim bahçeme gece birisi girmiş ve 108 ağacı kesip gitmiş. Kimin olduğunu da bilmiyoruz. Bu bir milli servettir. Günah. Gücü bize yetmedi demek, ağaca yetti. Kesenleri arıyorum, polise haber verdim ama kimse görüp duymamış. Burada akşam 7’den sonra kimse kalmaz. Kendisini bilmez birisi gelmiş kesmiş.” diye konuştu.

BULUNMASINI SAĞLAYANA 15 BİN LİRA ÖDÜL

Yanında 600 kişinin çalıştığını, yapılanın insanlık dışı bir olay olduğunu vurgulayan Girmez, "Yanımızda 600 kişi çalışıyor. Bugün bu fidanı yetiştirmek çok zor. Bu fidan büyüyecek, meyve verecek ve bizim ülkemize döviz getirecek. Yapılan iyi bir şey değil. Bulunmasını sağlayan kişiye de 15 bin lira ödül vereceğim. Bulunmasını istiyorum.” ifadelerini kullandı.