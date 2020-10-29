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    Adana'da 116 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi

    Kaçakçılıkla ilgili bir iş yeri sahibi ve otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
    • DHA
    • 29.10.2020 - 10:32
    • Güncelleme : 29.10.2020 - 10:33
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    Adana'da 116 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi

    Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, kaçakçılığı önlemek amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Seyhan ilçesi Karasoku Mahallesi'ndeki Mısır Çarşısı'ndaki bir iş yerine baskın yaptı.

    2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

    Ekipler, D-400 karayolundaki uygulama noktasında da şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. İş yerinde ve otomobilde yapılan aramalarda, 116 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

    İş yeri sahibi ve otomobil sürücüsü gözaltına alındı. Olaylarla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Adana da 116 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi #1

    Adana da 116 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi #2

    Adana da 116 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi #3

    Adana da 116 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi #4

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